> Zu dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies in Gütersloh meldete sich am Montag auch Bundestagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Bündnis 90 / Die Grünen) zu Wort. In einer Pressemitteilung ruft die Abgeordnete angesichts "Missstände in der Fleischproduktion" dazu auf, beim Fleischkonsum auf regionale und biologische Produkte zu setzen. "Billigfleisch nutzt nur den Fleischbaronen – und sonst niemandem", lässt sie sich zitieren.

Schneidewind-Hartnagel unterstreicht in der Mitteilung, dass neben der Verantwortung, die alle selbst übernehmen könnten, auch die Bundesregierung ihren Teil leisten müsse: "Die Bundesregierung muss endlich ein staatliches und verbindliches Tierwohl-Label auf den Weg bringen, Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzen, Produkte tatsächlich zu beurteilen, und dafür sorgen, dass sie sich qualitativ höherwertige Produkte auch leisten können." Die Probleme fangen nach Meinung der Sozialpolitikerin bei der industriellen Massentierhaltung an und ziehen sich über die Fleischproduktion bis hin zum Konsum. (ar)