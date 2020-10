268 Rückmeldungen zu den "Alltagsmenschen" gab es, 239 davon positiv. Es ergibt sich folgende Platzierung: 1. Opas auf der Bank vor dem Gasthaus "Linde" (155 Stimmen), 2. Polonaise vor Dr.-Sieber-Halle (126), 3. Tänzer auf der Wiese in der Allee (126), 4. Wartezimmer vor öffentlichem WC auf dem Karlsplatz (107), 5. Duscher am Elsenz-ufer (106), 6. Grazien am Elsenzufer (93), 7. Wäsche in der Allee (72), 8. Einkäufer bei der Sparkasse (54), 9. Sitzender Mann an der Kreuzung am Karlsplatz (45), 10. Stehender Mann an der Hauptstraße/Karlsplatz (44), 11. Stehender Mann mit Kaffeebecher neben der Bäckerei Härdtner (38), 12. Stehender Mann mit Hut am Parkplatz Karlsplatz (33), 13. Putzfrauen auf dem Spielplatz beim Karlsplatz (25). (zg)