Adler-Stimmer

Phil Hungerecker, Stürmer: "Wir wussten nach dem ersten Drittel, dass wir uns steigern müssen. Wir sind mehr geskatet und waren in den Zweikämpfen aggressiver. So kamen dann auch die 126 Sekunden zu Stande, in denen wir drei Tore erzielt haben. Jetzt ist es nur noch ein Sieg, aber für uns ist es zunächst nur ein Spiel, das wir gewinnen und in dem wir unserem System treu bleiben wollen."

Cody Lampl, Reservist, Schütze zum 1:0: "Unser Team hat eine unglaubliche Tiefe, da gehört es dazu, dass nicht jeder immer spielen kann. Es geht ums Beste fürs Team, als solches haben wir uns in die Position gebracht, in der wir jetzt sind. Am Freitag kommt es darauf an, wieder alles zu geben."

David Wolf, Stürmer: "München steht jetzt mit dem Rücken zur Wand und wird uns nochmals alles entgegenwerfen. Sie verfügen über genug Qualität im Kader, so dass wir von der ersten Minute an das spielen müssen, was uns stark macht." (RK)