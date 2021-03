Adaeze Wolf (44) ist ganzheitliche Ernährungsberaterin, Gesundheitscoach, Bloggerin und Autorin ("Natürlich gut", Thorbecke Verlag).

Die Mosbacherin befasst sich in ihrem Blog www.naturallygood.de mit Fragen rund um die Themen gesunde Ernährung, Wohlbefinden, Fitness und natürliche Schönheit.

In ihrem wöchentlichen Podcast begeistert sie für ein ganzheitlich gesundes Leben in Balance. Auch in Workshops und Onlinekursen motiviert sie zu einem gesünderen Leben und zeigt, dass das auch ohne Diäten und Verzicht funktionieren kann.