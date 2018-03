> Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Das war ein sehr wertvoller Erfolg für uns. Wichtig für unser Spiel war, dass wir die Trierer in der zweiten Halbzeit in der Offensive gestoppt haben. Ebenso entscheidend war, dass wir Impulse von der Bank bekommen haben. Mit 13 Siegen und noch acht Spielen in der regulären Saison haben wir eine sehr gute Ausgangslage, die wir ausnutzen wollen. Wir werden versuchen, den vierten Platz zu verteidigen, aber das wird nicht einfach."