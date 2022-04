> Der Abiturjahrgang 2021 war in Baden-Württemberg der beste seit über 30 Jahren. Die Durchschnittsnote der Abiturzeugnisse an den allgemeinbildenden Gymnasien lag laut dem Statistischen Landesamt bei 2,15.

Besser war die Durchschnittsnote am Gymnasium Bammental mit 2,05. Das Max-Born-Gymnasium und die Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd sowie das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen meldeten einen Schnitt von 2,1. Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim lag dieser bei 2,2.