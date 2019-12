> Neue Züge, neue Strecken: Abellio hat zum 15. Dezember die Linien RE 10 a/b und RB 18 von Stuttgart über Heilbronn und Heidelberg nach Mannheim beziehungsweise Osterburken übernommen. Aufgrund eines Lieferverzugs des Fahrzeugherstellers Bombardier sind auf den Strecken in den ersten Wochen und Monaten nicht nur neue, sondern auch geliehene Züge unterwegs.

Preisunterschiede zwischen den Tickets von Abellio und der Deutschen Bahn gibt es nicht. Es gilt jeweils der bekannte Bahntarif mit all seinen Angeboten. Das ist auch beim weiteren privaten Anbieter Go Ahead so, der seit einer Woche die Frankenbahn von Stuttgart in Richtung Würzburg bedient. Abellio-Pendler berichten von zu kurzen oder unpünktlichen Zügen.

Besser läuft es offenbar bei der S-Bahn Rhein-Neckar. Dort sind auf einzelnen Verbindungen zwischen Heidelberg und Karlsruhe mit vielen Pendlern seit Mitte Dezember zum Teil deutlich mehr Sitzplätze vorhanden. alb