Wenn künftig so viele Fahrgäste mit einer möglichen neuen Stadtbahn zwischen Bad Rappenau und Neckarbischofsheim hin- und herpendeln, wie Personen an der RNZ-Umfrage zur geplanten Reaktivierung teilgenommen haben, dann sollte einer wirtschaftlichen Streckennutzung nichts mehr im Wege stehen. Am Ende gaben 26.127 Personen ihre Stimme für beziehungsweise gegen das geplante Vorhaben ab. Dabei fanden die Befürworter mit 15.150 Stimmen (58 Prozent) gegenüber den Gegnern mit 10.977 Stimmen (42 Prozent) eine Mehrheit.

Für ÖDP-Stadtrat Klaus Ries-Müller, der seit Wochen für die Reaktivierung die Werbetrommel rührt, hat das Abstimmungsergebnis einen faden Beigeschmack. Denn bis wenige Tage vor Ende hatten nur knapp 300 Menschen an der Umfrage teilgenommen – das Vorhaben hatte mit 91,4 Prozent der Stimmen eine klare Mehrheit. Aufgrund der sprunghaft gestiegenen Teilnehmerzahl in den letzten Tagen der Abstimmung befürchteten Ries-Müller und weitere Befürworter der Bahnstrecke eine Manipulation der Umfrage. Allerdings gab es innerhalb von zwei Tagen mehr als 25.000 Klicks auf die beiden Artikel zur Krebsbachtalbahn, in denen die Umfrage verlinkt war. Die Zugriffszahlen geben das Abstimmungsergebnis also absolut her, was etwaige Manipulationen entkräftet. (fsd)