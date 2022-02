> Ein Waffenschein, also die Erlaubnis zum Führen einer Schusswaffe, ist in Deutschland verpflichtend, wenn man eine solche besitzen möchte. Dies gilt auch für Erben von Schusswaffen. In diesem Fall ist dem Waffengesetz zufolge die Erlaubnis innerhalb eines Monats nach Annahme der Erbschaft oder nach dem Ende der Frist der Erbausschlagung zu beantragen. Andernfalls macht man sich strafbar. Personen, die bereits einen Waffenschein besitzen, müssen die geerbte Waffe darin eintragen lassen.

Im Rhein-Neckar-Kreis muss der Waffenschein bei der Jagd- und Waffenbehörde des Landratsamtes beantragt werden. Hierfür müssen – je nach Scheintyp – bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. stoy