Mehr als 650.000 Menschen waren einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. im Jahr 2019 ohne eigene Wohnung. Neben dem Minihaus-Angebot stellt die Aufbaugilde in den kalten Monaten im Übernachtungsbereich täglich auch den "Erfrierungsschutz Plus" zur Verfügung. Im vergangenen Winter zählte man dort in einer zusätzlich eingerichteten Notherberge mehr als 2270 Übernachtungen und damit einen weiteren Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Wegen der verschärften Lage auf dem Wohnungsmarkt und der Corona-Pandemie sei eine Besserung nicht absehbar, heißt es. Dieser Erfrierungsschutz wird finanziell ausschließlich durch die Aufbaugilde, also ohne öffentliche Hilfe, geleistet. (bfk)