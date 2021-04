> Zahl der potenziellen Neubaugebiete: Der seit Juli 2020 gültige Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Mannheim-Heidelberg weist sechs Neubaugebiete für Hirschberg aus.

> Gesamtfläche: 18,1 Hektar Wohnbauflächen in Großsachsen: "Gutleuthaus" (3,6 Hektar), "Büttemer Weg" (2,3 Hektar) und "Im Kissel" (2 Hektar), in Leutershausen: "Rennäcker" (3,8 Hektar), "Auf der Höhe" (2,0 Hektar) und "Sieben Morgen" (4,4 Hektar).

> Aktueller Stand: Im September 2020 hat der Hirschberger Gemeinderat Untersuchungen für die vier Gebiete westlich der B 3 beschlossen, also die Flächen in Leutershausen und Areal "Gutleuthaus" in Großsachsen. Diese Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Wie Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf Anfrage mitteilte, werde das Thema Neubaugebiete aber voraussichtlich noch in diesem Jahr Thema im Gemeinderat sein. ze