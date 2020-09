Die Villa Toskana in Leimen gehört zu den größten Hotelanlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Foto: privat

> Die Villa Toskana in Leimen gehört zu den größten Hotels und Tagungsorten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Anlage in der Hamburger Straße 4-10 wurde 2002 von der Familie Schreiber als Hotel Garni mit 80 Zimmern und drei Tagungsräumen eröffnet – heute sind es 330 Zimmer, Suiten, Wohnungen und Penthäuser für Langzeitaufenthalte sowie insgesamt 24 Veranstaltungsräume. Auf knapp 20.000 Quadratmeter verteilten sich zudem drei großflächige Gartenanlagen, die Restaurants "Medici" und "Botticelli", zwei Eventlocations, die Vinothek "Villa di Vino" sowie ein Festsaal mit Platz für rund 240 Personen. Es gibt 170 kostenlose Parkplätze und 22 Tiefgaragenplätze. Der aktuell rund 700 Quadratmeter große Spa-Bereich mit Wellness- und Fitness-Angeboten soll ab Ende des Jahres mit einem Neu- und Anbau von 1000 auf über 3500 Quadratmeter erweitert werden. Das Haus wird seit 2015 durch Direktor und Prokurist Tim Schreiber geführt. Zu den Geschäftskunden gehören unter anderem große Unternehmen aus der Region wie Heidelberg Cement oder SAP. bmi