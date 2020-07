Thomas Reis ist 46 Jahre alt und stammt aus Wertheim, wo er noch Verwandte und Freunde hat. Wenn es seine knapp bemessene Zeit erlaubt, ist er auch heute noch mehrmals im Jahr in seiner Heimat.

In der Jugend schnürte Thomas Reis die Kickstiefel für den FC Wertheim-Eichel. Und schnell wurden die Späher von Profi-Vereinen auf das Ausnahmetalent aufmerksam. Und so wechselte der junge Stürmer mit 17 Jahren ins Fußball-Internat des Bundesligisten VfB Stuttgart. Hier erkannten die Trainer, dass Thomas auf der Sturmposition nicht optimal aufgehoben war und funktionierten ihn zum linken Verteidiger um.

Seine Karriere im Profifußball startete er dann 1992 mit 19 Jahren bei der Frankfurter Eintracht. Hier wurde er deutscher U21-Nationalspieler (in dieser Zeit für einen Fußballer aus unserer Region eine absolute Seltenheit!). Drei Jahre später wechselte er dann zum VfL Bochum. Für die (lange Zeit) "Unabsteigbaren" bestritt er bis 2003 die meisten seiner insgesamt 128 Spiele in der Bundesliga. Nach Stationen in Augsburg, Trier und Waldhof Mannheim musste Thomas Reis 2007, nach der achten (!) Knie-OP, die Kickstiefel an den Nagel hängen.

Parallel zum Sportmanagement-Studium machte Thomas Reis den Fußballlehrerschein. Als Jugend- und Co-Trainer sammelte er erste Erfahrungen in Bochum und beim VfL Wolfsburg. Seit September 2019 ist der diplomierte Sportfachwirt Cheftrainer des Zweitligisten VfL Bochum, den er mit einer imposanten Rückrunde vom 15. auf den achten Tabellenplatz nach vorne führte.