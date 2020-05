Weiteres aus der Sitzung:

> In der Bürgerfragestunde lobte ein Zuhörer den guten Zustand der Rad- und Wanderwege auf dem Eckenberg. Der Bürgermeister freute sich und sagte, dass er das Lob gerne an den Bauhof weitergebe.

> Die Aktion "Stadtradeln" (die RNZ berichtete) stellte der Bürgermeister im Gemeinderat noch einmal in Kürze vor.

> Mit der Einrichtung eines Gemeindevollzugsdienstes in der Gesamtstadt Adelsheim wolle man sich in der zweiten Jahreshälfte beschäftigen, kündigte Bürgermeister Bernhardt an.

> Synagoge Sennfeld: Der Adelsheimer Gemeinderat stimmte in der nichtöffentlichen Sitzung im Februar zu, einen Nutzungsvertrag mit dem Heimatverein Sennfeld über die Nutzung der Synagoge Sennfeld abzuschließen. Der Heimatverein möchte hier "Leader"-Gelder beantragen, um die Synagoge energetisch sanieren zu können. joc