Hintergrund

Mit der neuen Serie "Menschen (in) der Krise möchte die RNZ in Mosbach zeigen, dass es in der Corona-Krise vor allem auf die Solidarität ankommt. Viele Menschen müssen weiter machen, damit es weitergehen kann. Das reicht vom Arzt bis hin zur Kassiererin im Supermarkt, über den Standesbeamten bis hin zur Reinigungskraft im Krankenhaus. Alle diese Menschen können nicht ins Home Office. Sie müssen vor Ort sein. Für uns. Für Sie. Mit dieser Serie möchten wir Ihnen, liebe Leser, solche Menschen exemplarisch vorstellen und ihnen danken.

Wer Vorschläge für die Serie hat, kann uns diese per E-Mail an red-mosbach@rnz.de mitteilen. (stk)