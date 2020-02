Das Spiel: Beim Sitzvolleyball können Behinderte und Nichtbehinderte zusammen spielen. Die Sportart wird auf dem Hallenboden sitzend gespielt.

Regeln und Ausnahmen: Es gelten die normalen Volleyballregeln – bis auf einige Ausnahmen: Das Netz ist bei den Frauen 1,05 Meter, bei den Männern 1,15 Meter hoch gespannt. Das Spielfeld ist kleiner, insgesamt zehn mal sechs Meter. Der Aufschlag darf geblockt werden. Netzberührung gilt nur an der oberen Netzkante.

Inklusion: Bei offiziellen internationalen Veranstaltungen müssen mindestens fünf Spieler mit einer Behinderung pro Mannschaft auf dem Feld sitzen. Zusätzlich darf ein sogenannter "Minimal Handicap Player" (ein Spieler mit einer Einschränkung, wie etwa ein instabiles Kniegelenk oder ein versteiftes Sprunggelenk) aufs Feld. In Deutschland wird das Spiel inklusiver gespielt, auch Nicht-Behinderte dürfen aufs Feld. Während international Herren- und Damen-Teams getrennt an den Start gehen, sind die Mannschaften in Deutschland gemischt.