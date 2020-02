Halsbandsittiche stammen ursprünglich aus Indien und Afrika, die hier heimisch gewordenen Papageien sind vermutlich Nachfahren freigelassener Käfig-Haltungen. Da sie relativ kälteresistent sind, überleben sie im milden Klima der Rhein-Region, vor allem in den Großstädten fühlen sie sich wohl. Zu den Hochburgen zählen Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Speyer, Wiesbaden, Mainz, Köln und Düsseldorf. Die ersten Papageien in freier Wildbahn wurden 1967 in Köln entdeckt. Zum Nisten suchen sie eine gewisse Geräuschkulisse auf, um ihren Nachwuchs vor Greifvögeln zu schützen. (mpt)