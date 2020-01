> Der erste Ortsverband der Grünen an Bergstraße und Neckar wurde 1979 in Schriesheim gegründet. Bei einem Neujahrsempfang feiert der Kreisverband am Sonntag, 19. Januar, von 17 Uhr an das 40-jährige Bestehen im Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch". Ansprachen halten unter anderem Gisela Reinhard, Kreisverbandschefin Fadime Tuncer und Landtagsabgeordneter Uli Sckerl. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Band "Britkrauts" um Jan Wölfer. (fjm)