> Die Sternsingeraktion endet in der Pfarrei St. Jakobus am Dreikönigstag, 6. Januar. Der Abschlussgottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Christkönigskirche in Großsachsen.

> Die hohe Beteiligung in der Pfarrei ist laut Mitorganisator Stefan Buchholz darauf zurückzuführen, dass die Sternsinger in jedem Ortsteil "dezentral" von Ehrenamtlichen betreut werden, außerdem wird die Aktion in den Grundschulen beworben. 2019 wurden rund 21.000 Euro gesammelt.

> Bundesweit stand 2019 das Rekordergebnis von über 50,2 Millionen Euro zu Buche. Es war die 61. Sternsingeraktion unter der Trägerschaft des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" und des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

> Die Spenden gehen in alle Welt. Beispielland ist 2020 der Libanon. (web)