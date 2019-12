Hintergrund

> In Heidelberg leben derzeit rund 160.000 Menschen aus etwa 180 Nationen. Rund 56.000 von ihnen, also mehr als jeder Dritte, haben einen Migrationshintergrund, mehr als 33.000, also mehr als jeder Fünfte, haben keinen deutschen Pass. Die Einbürgerungszahlen der Stadt sind zwischen 2013 und 2017 kontinuierlich gestiegen – von 366 auf 468. Im Jahr 2018 sank die Zahl der Einbürgerungen auf 367. In diesem Jahr gab es nun mit bislang 539 "neuen Deutschen" so viele Einbürgerungen wie nie zuvor.

> Anspruch auf Einbürgerung hat, wer unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllt: ein unbefristetes Aufenthaltsrecht, eine Blaue Karte EU oder eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die zu einem dauerhaften Aufenthalt führen kann, seit acht Jahren gewöhnlicher und rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland, eine eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts, ausreichende Deutschkenntnisse, keine Verurteilung wegen einer Straftat sowie das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. (pne)