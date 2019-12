Kontrollquoten in der Region

Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat die Kontrollquoten in den Kreisen abgefragt. Also: Wie hoch war der Anteil der Kontrollen, die tatsächlich stattgefunden haben, an der gesetzten Soll-Zahl.

> Stadt Heidelberg: 93 Prozent

> Neckar-Odenw.-Kreis: 91 Prozent

> Stadt Karlsruhe: 86 Prozent

> Stadt Heilbronn: 69 Prozent

> Landkreis Karlsruhe: 68 Prozent

> Stadt Mannheim: 67 Prozent

> Landkreis Heilbronn: 64 Prozent

> Rhein-Neckar-Kreis: 38 Prozent