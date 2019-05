Hintergrund

Der Heidelberger Verein Eva entstand vor zehn Jahren aus einer Initiative von Frauen mit islamischem Glauben. Der Name steht für Empathie, Vielfalt und Austausch. Aktuell hat der Verein rund 30 Mitglieder unterschiedlicher Nationalität - die meisten haben einen türkischen Hintergrund. Eva stößt viele Projekte an, so haben unter anderem beim Integrationsprojekt "Kochduell Heimat" Frauen aus der Türkei, Gambia, Syrien, Kamerun, Georgien und dem Irak mit deutschen Frauen sechs Monate lang gekocht. Bei einem Graffiti-Projekt mit Jugendlichen in Ladenburg haben junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung gemeinsam eine Wand gestaltet. Es gibt unter anderem auch Kurse für Kalligrafie und Lese-Patenschaften für Kinder. 2018 bekam der Verein die Bürgerplakette der Stadt. Die Vorsitzende Aynur Bagdelen betont: "Wir sind offen für jeden, der sich von unseren Zielen und Aktivitäten angesprochen fühlt." mio