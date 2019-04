> Magister Jodocus Hoffius war von 1587 bis 1628 Pfarrer von Walldürn. Er sorgte durch unermüdliche Werbung dafür, dass die Wallfahrt belebt wurde und immer mehr Pilger von weither anreisten. So kamen damals bereits 30.000 Pilger - an nur drei veranstalteten Wallfahrtstagen. Er gab den Auftrag für den heutigen Heilig-Blut-Altar.

> Die Junckers waren eine fränkischen Künstlerfamilie, die Mitte des 16. bis Ende des 17. Jahrhunderts markante Spuren hinterließ. Ihre Ursprünge liegen in Walldürn. In dem Roman geht es um Zacharias Juncker (1578-1665) den Älteren, der den Altar ab 1620 in der damaligen Wallfahrtskirche erschuf, und um dessen blinden Bruder Philipp. Während er den Blutalter anfertigte, lebte Zacharias Juncker mit seiner Familie in der Hauptstraße 21.

> Der Walldürner Buchhändler Achim Ullrich möchte dem berühmten Bildhauer ein kulturelles Andenken in dessen ehemaligem Wohnhaus schaffen und einen medialen Ausstellungsraum einrichten, der von der Öffentlichkeit besichtigt werden. Das Projekt wird mit Fördermitteln aus dem Leaderprogramm bezuschusst.

> Der Blutaltar befindet sich im ältesten Teil der heutigen Basilika. Der Heiligblutaltar, dessen detailgenaue Schmuckformen aus Alabaster sind, ist noch heute Aufbewahrungsort für das wundertätige Korporale und damit Zentrum einer der großen Wallfahrten Deutschlands. Ins Auge fallen vor allem vier Reliefs, die Episoden der Wunderüberlieferung illustrieren. rüb