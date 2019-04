Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald und Greifswald/Ostsee



Anders als Rettungsdienst und Feuerwehr hat die Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald und Greifwald/ Ostsee im Straßenverkehr keine Sonderrechte. Daher kann es je nach Entfernung eine Weile dauern, bis die Helfer am Einsatzort eintreffen. Wenn daher bei einem Tier ein medizinischer Notfall vorliegt und die Besitzer in der Lage sind das Tier zu einem Tierarzt zu bringen, dann sollten sie dies tun.

> Die Tierretter sind keine Tierärzte und können nur eine sehr begrenzte Erstversorgung leisten. Es werden keine Diagnosen gestellt. Ein Tier, das verletzt ist oder auffällige Vitalwerte zeigt, wird von den Helfern, wenn der Besitzer dies wünscht, kostenlos zum nächst gelegenen Tierarzt bzw. in die nächst gelegene Tierklinik gebracht. Wenn ein Tier in einer lebensbedrohlichen Gefahrenlage ist (etwa ein Hund in einem überhitzten Auto) sollte zuerst Polizei oder Feuerwehr verständigt werden, dann die Tierrettung.

> Bei Verkehrsunfällen mit Wildtieren sollte ebenfalls die Polizei verständigt werden. Dort dann fragen, ob die Tierrettung verständigt werden darf; das ist aus rechtlichen Gründen notwendig.

> Bei verletzten Wildtieren die unter den Rechtsbegriff "jagdbares Wild" fallen ist ebenfalls die Zustimmung der Polizei und/oder des Jagdpächters notwendig.

> Sollte ein Hund entlaufen sein, kann man unverzüglich Kontakt mit der Tierrettung aufnehmen.

> Die Tierrettung übernimmt das Posten der Suchmeldung und das Teilen auf den entsprechenden Facebookseiten, ebenso den Sicherungsversuch mittels Lebendfalle bzw. (wenn Gefahr in Verzug ist) mit anderen Fangmitteln (oder sie berät bei der Auswahl eines Tiersicherungsdienstes).

> An der Stelle an der der Hund entlaufen ist, sollte unbedingt eine Person bleiben, die er kennt. Suchtrupps führen in der Regel nur dazu, dass der Hund immer weiter getrieben wird.

> Wer einen herrenlosen Hund sieht, sollte nicht versuchen ihn einzufangen, sondern umgehend die Polizei und dann die Tierrettung informieren.

> Die Tierrettung unterhält aus rechtlichen Gründen keine Pflegestellen und vermittelt auch keine Tiere. Fundtiere werden daher, falls kein Besitzer ermittelt werden kann, grundsätzlich - soweit keine tierärztliche Behandlung notwendig ist - in das jeweils zuständige Tierheim bzw. in eine Wildtierauffangstation gebracht.

> Die Tierrettung arbeitet ausnahmslos ehrenamtlich und kostenfrei. Aus finanziellen Gründen können bei Haustieren, bei denen der Halter ermittelt werden kann und die eine tierärztliche Behandlung benötigen, grundsätzlich keine Tierarztkosten übernommen werden.

> Tiere werden von der Tierrettung nur bei medizinischen Notfällen zum nächst gelegenen Tierarzt, bzw. in eine Wildtierauffangstation gefahren. Private Tiertransporte (etwa bei einem Umzug) können nicht übernommen werden.

Info: Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald und Greifwald/ Ostsee: Notruftelefon (01 52 2) 46 22.761, durchgehend täglich geöffnet; tierrettung-neckartal-odenwald@gmx.de; www.tierrettung-neckartal-odenwald.de.