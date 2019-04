Die Planken seit Jahrhunderten Einkaufsmeile

Die Geschichte der Planken reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Damals sollen Palisaden aus Eichenholz - Planken - die südlichen äußeren Quadrate und das innere Bollwerk der Zitadelle Friedrichsburg getrennt haben. 1747 wurde am westlichen Ende der Straße das «Alte Kaufhaus» am heutigen Paradeplatz gebaut, Startschuss für die Entwicklung der Planken als Einkaufs- und Flaniermeile. Am östlichen und westlichen Ende der Straße verkauften Bauern und Straßenhändler ihre Waren auf dem Stroh- und Fruchtmarkt. Seit dem späten 19. Jahrhundert markiert der Wasserturm das östliche Ende der Promenade, die Besucher damals mit Pferdebahnen erreichen konnten. Um 1900 wurden diese Gefährte von elektrischen Stadtbahnen abgelöst. Später waren auch Autos erlaubt. Seit 1975 teilen sich nur noch Fußgänger und Stadtbahnen die Planken. (dpa)