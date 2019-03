Hintergrund

In der Lungenklinik Löwenstein konsolidierte sich die Zahl der Patienten bei deutlich gestiegenem Schweregrad in der stationären Versorgung auf hohem Niveau. Die Schmerztherapie in der SLK-Tochtergesellschaft konnte im dritten Jahr hintereinander einen Patienten- und Leistungszuwachs verzeichnen. Das wirtschaftliche Ergebnis der Lungenklinik lag für das Geschäftsjahr 2018 bei 251.000 Euro. (rnz)