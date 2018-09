Hintergrund zur Person

Monika Stärker-Weineck, aufgewachsen in Gelsenkirchen-Buer, hat Französisch und Deutsch auf Lehramt in Freiburg, Paris, Berlin und Essen studiert. Fünf Jahre übte sie ihren Beruf in der Türkei aus, 33 Jahre in der Quadratestadt. 1984 zog sie nach Schriesheim. Seit 2002 engagiert sie sich mit dem katholischen Theologen Joachim Maier für das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, beide sind Mitglieder der Initiativgruppe Stolpersteine. (fjm)