Öffentlichen Ehrungen der Stadt Walldorf

> Behindertensportverein Walldorf - Abteilung Kegeln

Steffen Karl

1. Platz Badische Meisterschaft (Einzel)

6. Platz Deutsche Meisterschaft (Einzel)

1. Platz Badische Meisterschaft (Mannschaft)

5. Platz Deutsche Meisterschaft (Mannschaft

Bernd Nonnenmacher

1. Platz Badische Meisterschaft (Einzel)

2. Platz Deutsche Meisterschaft (Einzel)

Dieter Heiler

1. Platz Badische Meisterschaft (Einzel)

1. Platz Deutsche Meisterschaft (Einzel)

1. Platz Badische Meisterschaft (Mannschaft Herren)

5. Platz Deutsche Meisterschaft (Mannschaft Herren)

Jonas Brede

1. Platz Badische Meisterschaft (Einzel)

3. Platz Deutsche Meisterschaft (Einzel)

Julia Ganzer

2. Platz Badische Meisterschaft (Einzel)

1. Platz Deutsche Meisterschaft (Einzel)

Christian Müller

1. Platz Badische Meisterschaft (Mannschaft Herren)

5. Platz Deutsche Meisterschaft (Mannschaft Herren)

Marija Koch

1. Platz Badische Meisterschaft (Mannschaft Damen)

2. Platz Deutsche Meisterschaft (Mannschaft Damen)

Karin Schuhmacher

1. Platz Badische Meisterschaft (Mannschaft Damen)

2. Platz Deutsche Meisterschaft (Mannschaft Damen)

> Behindertensportverein Walldorf - Abteilung Kegeln

Heinz Meyer

1. Platz Deutsche Meisterschaft im Kugelstoßen

1. Platz Deutsche Meisterschaft im Diskuswurf

1. Platz Deutsche Meisterschaft im Sperrwurf

> Behindertensportverein Walldorf - Abteilung Tischtennis

Hartmut Freund

3. Platz Europameisterschaft des Weltverbandes INAS in Paris im Einzel

1. Platz Special Olympics in Kiel im Einzel

1. Platz Special Olympics in Kiel im Unified Doppel

1. Platz Special Olympics in Luxemburg im Einzel

Harry Bletsch

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft (Doppel)

Manfred Tripps

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft (Doppel)

3. Platz Deutsche Seniorenmeisterschaft (Einzel)

Andreas Jansen

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft (Einzel)

Thorsten Schwinn

1. Platz Deutsche Meisterschaft (Doppel)

David Korn

3. Platz Deutsche Meisterschaft (Einzel)

3. Platz Deutsche Meisterschaft Offene Klasse (Einzel)

1. Platz Deutsche Meisterschaft (Doppel)

Andre Hammerlinel

3. Platz Deutsche Meisterschaft (Doppel)

Gerd Werner

3. Platz Deutsche Meisterschaft Offene Klasse (Einzel)

3. Platz Deutsche Meisterschaft (Doppel)

Andreas Jansen und Stefan Schömer

1. Platz Deutsche Seniorenmeisterschaft (Doppel)

> Dart´s Pub Walldorf

Mika Große-Stoltenberg

Ranglistensieger Junioren Baden-Württembergischer Dartverband

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Junioren

Finalteilnahme am Challange Cup (Ranglistenturnier

Halbfinale Waterkant-Trophy Hamburg (Ranglistenturnier)

Halbfinale Donnersberg Cup (Ranglistenturnier)

Finalteilnahme Soccerworld Steinfurt (Ranglistenturnier)

Finalteilnahme 4-Nations-Tournament (Einzel) Deutsche Juniorennationalmannschaft des DDV

2. Platz 4-Nations-Tournament mit der Deutschen Juniorennationalmannschaft des DDV

5. Platz Jugend Europameisterschaft mit der Deutschen Juniorennationalmannschaft des DDV

> Keglervereinigung Walldorf

Dieter Heiler, Jürgen Kögel, Burghard Beier, Josef Fröstl, Hans Rühl, Karl-Heinz Hambsch, Gerd Oedel

1. Platz Badische Meisterschaft Senioren Ü60

Dieter Heiler

1. Platz Badische Meisterschaft Senioren Ü60 (Einzel)

> Motor-Sport-Club Walldorf Astoria

Damon Goldschmidt

1. Platz ADAC Nordbaden Amateur Cup Klasse Open

> Restless Boots Walldorf

Ulrike Sommer

1. Platz Deutsche Meisterschaft im Country- und Westerntanz (Line Dance)

> SG Walldorf Astoria, Abt. Leichtathletik

Carolin Becker

5. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen

2. Platz Badische Meisterschaft Weitsprung Frauen

2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m Frauen

1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Frauen

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Frauen

Christoph Brune

5. Platz Deutsche Meisterschaft 3x1000m Männer M 50/55

1. Platz Süddeutsche Meisterschaft Fünfkampf Mannschaft Männer M 50/55

5. Platz Süddeutsche Meisterschaft Fünfkampf Männer 50

Robert Brune

5. Platz Süddeutsche Meisterschaft 400m Hürden männliche Jugend U 18

2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 400m Hürden männliche Jugend U 18

1. Platz Badische Meisterschaft 400m Hürden männliche Jugend U 18

2. Platz Badische Hallenmeisterschaft Hochsprung männliche Jugend U 18

2. Platz Badische Hallenmeisterschaft 4x200m männliche Jugend U 20

2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m Männer

1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Männer

2. Platz Regio-Meisterschaft 400m Hürden männliche Jugend U 18

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Männer

Teilnehmer Länderkampf Baden, Moselle, Elsaß, Luxemburg, Rheinhessen, Saarland

Axel Emmerich

1. Platz Süddeutsche Meisterschaft Fünfkampf Männer M 45

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 400m Hürden Männer M 45

3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 400m Männer M 45

3. Platz Badische Meisterschaft 400m Hürden Männer

1. Platz Regio-Meisterschaft 400m Hürden Männer

2. Platz Regio-Meisterschaft Diskus Männer

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 400m Hürden Männer

1. Platz R-N-K-Meisterschaft Diskus Männer

Heinz Gorzitza

3. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Männer M 50

5. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 200m Männer M 50

6. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 100m Männer M 50

Nicolas Heck

2. Platz Badische Hallenmeisterschaft 4x200m männliche Jugend U 20

2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m männliche Jugend U 20

1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m männliche Jugend U 18

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m männliche Jugend U 18

Dieter Heinzmann

1. Platz Süddeutsche Meisterschaft Fünfkampf Mannschaft Männer 50/55

4. Platz Süddeutsche Meisterschaft Fünfkampf Männer M 55

2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Weitsprung Männer M 55

Rolf Heinzmann

4. Platz Deutsche Meisterschaft Diskus Männer M 55

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Diskus Männer M 55

Malte Hinrichs

2. Platz Badische Hallenmeisterschaft 4x200m männliche Jugend U 20

2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m männliche Jugend U 20

3. Platz Badische Hallenmeisterschaft 400m männliche Jugend U 20

1. Platz Regio-Meisterschaft 400m männliche Jugend U 20

1. R-N-K-Meisterschaft 400m männliche Jugend U 20

Ulrike Hormann

1. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Weitsprung Frauen W 45

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Weitsprung Frauen W 45

Christian Kaiser

4. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Männer

6. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Hochsprung Männer

1. Platz Badische Meisterschaft Hochsprung Männer

Marco Keßler

2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m Männer

1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Männer

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Männer

Thomas Keßler

1. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Männer M 45

1. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 200m Männer M 45

Luca Klevenz

2. Platz Badische Meisterschaft 4x100m Männer

1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Männer

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Männer

Chiara Krämer

5. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen

1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Frauen

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Frauen

Sarah Krämer

2. Platz Süddeutsche Meisterschaft 200m Juniorinnen U 23

5. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen

1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Frauen

2. Platz Regio-Meisterschaft 100m Frauen

2. Platz Regio-Meisterschaft 200m Frauen

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Frauen

Jonas Kunz

1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m männliche Jugend U 18

2. Platz Regio-Meisterschaft Weitsprung Hürden männliche Jugend U 18

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m männliche Jugend U 18

Udo Laub

3. Platz Deutsche Meisterschaft Speerwerfen Männer M 55

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Speerwerfen Männer M 55

Christine Müller

5. Platz Deutsche Meisterschaft Weitsprung Frauen W 40

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Weitsprung Frauen W 40

2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 100m Frauen W 40

Gabi Müller

6. Platz Deutsche Hallenmeisterschaft Weitsprung Frauen W 65

2. Platz Süddeutsche Meisterschaft Dreikampf Frauen W 65

1. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Frauen W 65

1. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft Weitsprung Frauen W 65

2. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Weitsprung Frauen W 65

3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 100m Frauen W 65

Birgit Pfisterer

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 1.500m Frauen W 30

3. Platz Badische Meisterschaft 3.000m Frauen

Sophie Schmiedeberg

5. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 4x200m Frauen

1. Platz Regio-Meisterschaft 4x100m Frauen

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 4x100m Frauen

Denise Schreyer

1. Platz Regio-Meisterschaft 800m weibliche Jugend U 20

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 800m weibliche Jugend U 20

1. Platz R-N-K-Meisterschaft 3x800m weibliche Jugend U 20

Christine Spiry

2. Platz Deutsche Meisterschaft 400m Frauen W 35

7. Platz Deutsche Meisterschaft 100m Frauen W 35

1. Platz Süddeutsche Meisterschaft Fünfkampf Frauen W 35

1. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 400m Frauen W 35

2. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 60m Frauen W 35

1. Platz Baden-Württembergische Hallenmeisterschaft 400m Frauen W 35

4. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 100m Frauen W 35

4. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 200m Frauen W 35

Bertram Wagenblatt

5. Platz Deutsche Meisterschaft 3x1000m Männer M 50/55

1. Platz Süddeutsche Meisterschaft Fünfkampf Mannschaft Männer M 50/55

5. Platz Süddeutsche Meisterschaft Fünfkampf Männer M 55

5. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Weitsprung Männer M 55

6. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft 200m Männer M 55

> Schachverein Walldorf

David Färber

1. Platz Deutsche Meisterschaft U16

1. Platz Badische Meisterschaft U16

> Teilnehmer an der Schach-Weltmeisterschaft U16

Adrian Gschnitzer

1. Platz Badische Schnellschachmeisterschaft

5. Platz Deutsche Einzelmeisterschaft

> Schützenverein Walldorf

Annette Albert-Neumayer

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

Tobias Baust

6. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix

7. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

10. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix

10. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 50m

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix

1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50 Mix (Mannschaft)

Franz Berlinghof

12. Platz Deutsche Meisterschaft Zimmerstutzen (Mannschaft)

18. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

50. Platz Deutsche Meisterschaft Zimmerstutzen

141. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr

1. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

2. Platz Landesmeisterschaft Zimmerstutzen (Mannschaft)

2. Platz Landesmeisterschaft Zimmerstutzen

1. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen

1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr

2. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend

Melanie Ebend

9. Platz Deutsche Meisterschaft KK 100m (Mannschaft)

92. Platz Deutsche Meisterschaft KK 100m (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft KK 100m (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft KK 100m

1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m (Mannschaft)

3. Platz Kreismeisterschaft KK 100m

Claudia Gesell

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

3. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr

Marisa Gregori

7. Platz Deutsche Meisterschaft KK 100m

9. Platz Deutsche Meisterschaft KK 100m (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft KK 100m (Mannschaft)

3. Platz Landesmeisterschaft KK 100m

1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m

Thomas Heuschober

25. Platz Deutsche Meisterschaft KK 100m

1. Platz Landesmeisterschaft KK 100m

1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m

Nicolas Keller

4. Platz Deutsche Meisterschaft Luftpistole Mehrkampf

5. Platz Deutsche Meisterschaft Luftpistole Standard

36. Platz Deutsche Meisterschaft Luftpistole

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole Mehrkampf

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole Standard

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

Steffen Kreß

28. Platz Deutsche Meisterschaft KK 3x20

1. Platz Landesmeisterschaft KK 3x20

2. Platz Landesmeisterschaft KK 3x20 (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x20 (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft KK 3x20

Rolf Mohr

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole Aufgelegt

1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole Aufgelegt (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole Aufgelegt

1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole Aufgelegt

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole Aufgelegt (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr Aufgelegt (Mannschaft)

3. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr Aufgelegt

Andrej Peters

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix (Mannschaft)

3. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

3. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft Pistole 9mm (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

3. Platz Kreismeisterschaft Pistole 9mm

3. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m

3. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix

3. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m

Walter Pfeil

1. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend (Mannschaft)

3. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend

1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend

Frank Reimer

64. Platz Deutsche Meisterschaft 50m Pistole

1. Platz Landesmeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole

2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole

3. Platz Landesmeisterschaft 50m Pistole

3. Platz Landesmeisterschaft Pistole 9mm

1. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole

1. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole

1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole

2. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft 25m Schnellfeuerpistole

2. Platz Kreismeisterschaft Pistole 9mm

3. Platz Kreismeisterschaft 50m Pistole

3. Platz Kreismeisterschaft Pistole 9mm

Annika Ruff

81. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr

26. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

3. Platz Kreismeisterschaft KK 100m (Mannschaft)

Patrick Schell

7. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

27. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 50m

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

2. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m

2. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m

2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 10m Mix

2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m

3. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix

Peter Scherz

18. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

12. Platz Deutsche Meisterschaft Zimmerstutzen (Mannschaft)

72. Platz Deutsche Meisterschaft Zimmerstutzen

158. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

2. Platz Landesmeisterschaft Zimmerstutzen (Mannschaft)

3. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr

1. Platz Kreismeisterschaft Armbrust 10m

1. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Armbrust 10m (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr Aufgelegt

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr

3. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen

Karina Schneider

9. Platz Deutsche Meisterschaft KK 100m (Mannschaft)

35. Platz Deutsche Meisterschaft KK 100m

81. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr

1. Platz Landesmeisterschaft KK 100m (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Armbrust 10m (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Armbrust 10m

1. Platz Kreismeisterschaft KK 100m (Mannschaft)

3. Platz Kreismeisterschaft KK 50m 30 Schuss

Motria Schneider

35. Platz Deutsche Meisterschaft KK 3x20

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

2. Platz Landesmeisterschaft KK 3x20

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr

Laura Schreck

26. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

77. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr

Nils Strubel

11. Platz Deutsche Meisterschaft Luftpistole

31. Platz Deutsche Meisterschaft Luftpistole Standard

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole

3. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole Standard

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole

Josephine Thorn

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

3. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole

2. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole

Michael Vogel

12. Platz Deutsche Meisterschaft Zimmerstutzen (Mannschaft)

18. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

60. Platz Deutsche Meisterschaft Zimmerstutzen

89. Platz Deutsche Meisterschaft KK Liegend

95. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr

1. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft KK Liegend

2. Platz Landesmeisterschaft Zimmerstutzen (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft Zimmerstutzen

3. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr

3. Platz Kreismeisterschaft KK Liegend

Cora-Heidi Vonthron

11. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr

26. Platz Deutsche Meisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

30. Platz Deutsche Meisterschaft KK 100m

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Luftgewehr

2. Platz Landesmeisterschaft KK 100m

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftgewehr

Pia Wallitzer

22. Platz Deutsche Meisterschaft Luftpistole Standard

26. Platz Deutsche Meisterschaft 25m Pistole

49. Platz Deutsche Meisterschaft Luftpistole

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole Standard

1. Platz Landesmeisterschaft 25m Pistole

2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole

2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole Mehrkampf

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft 25m Pistole

2. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole

Peter Walter

7. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

7. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 50m

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m

3. Platz Landesmeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m

2. Platz Kreismeisterschaft Laufende Scheibe 50m Mix

Robin Walter

8. Platz Deutsche Meisterschaft Luftpistole

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole

Marco Wußler

1. Platz Deutsche Meisterschaft Luftpistole

1. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

2. Platz Landesmeisterschaft Luftpistole

1. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole (Mannschaft)

2. Platz Kreismeisterschaft Luftpistole

> Tischtennisgemeinschaft Walldorf

Manuela Hubrig

2. Platz bei der Badischen Rangliste Seniorinnen Ü 60

2. Platz Badische Meisterschaft Seniorinnen Ü 60 (Einzel)

2. Platz Badische Meisterschaft Seniorinnen Ü 60 (Doppel)

1. Platz Badische Meisterschaft Seniorinnen Ü 60 (Mixed)

3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Seniorinnen Ü 60 (Doppel)

2. Platz Badische Meisterschaft Seniorinnen Ü 60 (Mannschaft)

Heike Pelikan

3. Platz Baden-Württembergische Meisterschaft Seniorinnen Ü 60 (Doppel)

2. Platz Badische Meisterschaft Seniorinnen Ü 60 (Mannschaft)

> FC Astoria Walldorf U 17 Junioren

Yannick Heinzmann, Fynn Geigle, Simon Zahalka, Arion Erbe, Jan Kast, Marvin Pfeifer, David Böhm, Mert Bekyigit, Marinus Verclas, Silas Bittig, Luis Trachütz, Joshua Benjamin Best, Jonathan Bös, Niklas Neumann, Linus Hebling, Robin Egner, Alessandro Carocci, Michael Niefer, Stefan Lukic, Fabio Wittmann, Akin Ulusoy, Arkin Ulusoy, Julius Klevenz, Thomas Hübner

1. Platz Futsal Kreismeisterschaft Kreis Heidelberg

1. Platz Futsal Badische Meisterschaft

1. Platz Futsal Süddeutsche Meisterschaft

4. Platz Deutsche Meisterschaft DFB

1. Platz Meister Verbandsliga Baden

1. Platz Internationaler Turniersieger Novalja-Pag Kroatien