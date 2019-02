2013 waren noch Eberbacher Jugendliche an einem 72-Stunden-Aktionsprojekt des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligt und schufen einen Waldlehrpfad in Waldbrunn. 2019 findet des bundesweite Projektangebot aber ohne Eberbacher statt. Foto: privat

Zwischen 23. und 26. Mai 2019 startet der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) bundesweit die Aktion "Uns schickt der Himmel". In diesen drei Tagen (72 Stunden) setzen Kinder- und Jugendgruppen ein soziales, interkulturelles oder ökologisches Projekt um.

Ende der 1990er Jahre war diese Event-Aktion in einem der nördlichen deutschen Bistümer entstanden, 2001 organisierte der BDKJ Freiburg sie das erste Mal im Erzbistum, zu dem Eberbach gehört.

Bundesweit fand das 72-Stunden-Projekt erst ab 2013 statt, nachdem immer mehr Bistümer hinzu gekommen waren. Bei der Aktion erhalten Jugendliche Gelegenheit, die "Welt ein Stückchen besser zu machen".

Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sollen lebensweltorientiert sein und dem Glauben "Hand und Fuß" geben. Teilnehmer gehen vor Ort eine Aufgabe an - in der Umgebung, deren Bedingungen und Probleme sie kennen.

So waren Eberbacher u.a. 2009 an der Gestaltung von Kindergartenaußenanlagen in Zwingenberg beteiligt und haben zuletzt 2013 in Waldbrunn hinter der Katzenbuckeltherme einen Lehrpfad eingerichtet. (fhs)