Woher kommt die 50?

Die Festlegung der Grenze bei der Urnenwahl-Auszählung regelt die baden-württembergische Landeswahlordnung. Warum genau dieser Wert festgelegt wurde, erklärt ein Sprecher des Innenministeriums. Es gelte, zwischen 2 Polen zu unterscheiden: "Wenn die Grenze zu niedrig ist, steigt das Risiko auf Rückschlüsse über die Wahl." Je höher die Mindestanzahl hingegen sei, desto öfter käme der Fall vor, dass in einem Wahlbezirk nicht ausgezählt werden dürfe. Das soll aber die absolute Ausnahme bleiben: Denn es solle für die Menschen möglich sein, die öffentliche Auszählung in ihrem ursprünglichen Wahlbezirk auch verfolgen zu können. "Wir erwarten aber keine Probleme", so der Ministeriumssprecher.