Bürgermeisterstellvertreter: Hier herrscht Kontinuität. Wilhelm Müller (CDU/BV) wurde ebenso als Erster Stellvertreter von Bürgermeister Holger Karl einstimmig im Amt bestätigt wie Anette Rehfuss (Grüne) als Zweite Bürgermeisterstellvertreterin.

Fraktionsvorsitzende: Auch hier gab es wenig Überraschungen. Albrecht Schütte bleibt Fraktionssprecher der CDU/BV, Elisabeth Hanne bei der UWB, Rüdiger Heigl bei der SPD. Anette Rehfuss sitzt nun der Grünen-Fraktion vor, Fotios Dimitriou bei Pro Bammental.

Beschließende Ausschüsse: Der Verwaltungsausschuss besteht aus Albrecht Schütte, Friedbert Ohlheiser (beide CDU/BV), Ulf Höppner, Anette Rehfuss (beide Grüne), Andrea Frank (SPD), Franz Buscholl (Pro Bam) und Clemens Deibert (UWB). Dem Technischen Ausschuss gehören an: Rainer Stetzelberger, Cordula Dörfer (beide CDU/BV), Sara Murswieck (Grüne), Susanne Dieck (SPD), Fotios Dimitriou (Pro Bam) und Elisabeth Hanne (UWB).

Beratende Ausschüsse: Auch die Vertreter für den Ausschuss für Sport und Kultur, Ausschuss für Umwelt und Verkehr sowie für den Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren - vormals Ausschuss für Soziales und Kindergartenangelegenheiten - wurden gewählt. In diesen drei Ausschüssen werden Themen beraten und diskutiert, die verbindlichen Entscheidungen dazu trifft aber der Gemeinderat.

Vertreter in weiteren Organen: Die Gemeinde ist in einigen Zweckverbänden und Vereinen Mitglied, in denen Gemeinderäte die Interessen Bammentals vertreten. Gewählt wurden je vier Vertreter und Stellvertreter für den Gruppenwasserzweckverband "Unteres Elsenztal", den Abwasserzweckverband "Im Hollmuth" und den Ausschuss des Vereins Kinderreich Heidelberg. Je fünf Mitglieder wurden für das Konzessionsverfahren für Gas und Strom und den Redaktionsbeirat gewählt, drei Vertreter und Stellvertreter für den Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd, je zwei Vertreter und Stellvertreter für die Mitgliedsversammlungen der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd, der Musikschule Neckargemünd und der Orchesterschule Neckartal. Sechs Aufsichtsräte für Bammentals Kommunale Wohnungs- und Grundstücks (KWG) wurden ebenso bestimmt. (bmi)