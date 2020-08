Zahlen und Fakten

Im Neuenheimer Feld sind aktuell mehr als 100 wissenschaftliche Institute, Zentren und Kliniken ansässig. So wie die Natur- und Lebenswissenschaften das Forschungsgeschehen an diesem Standort prägen, sind auch die Unternehmensstrukturen im Neuenheimer Feld dominiert von einem Branchenmix auf diesen hochinnovativen Feldern. Das Spektrum der rund 100 Unternehmen reicht von weltweit agierenden Firmen wie etwa Springer-Verlag oder Octapharma Biopharmaceuticals, bis hin zu einer Vielzahl an Start-ups etwa im Technologiepark. Mit dem nichtwissenschaftlichen Teil des Mathematikon wurde das Angebot um Einkaufsmöglichkeiten sowie gastronomische Konzepte erweitert. Darüber hinaus gibt es im angrenzenden Handschuhsheimer Feld 19 Gartenbaubetriebe im Haupterwerb und viele weitere im Nebenerwerb. Diese bauen im Wesentlichen Sonderkulturen wie Gemüse, Obst und Zierpflanzen an. Die Zahlen im Überblick:

Einwohner: etwa 3400

Beschäftigte: über 15.000

Studierende: etwa 18.000

Fahrradverkehr: An der Berliner Straße fahren rund 20.000 Radler pro Tag über alle drei Straßenquerschnitte des Gebietes rein und raus (Stand 2016/17).

Autoverkehr: An der Berliner Straße fahren etwa 29.000 Pkw pro Tag über alle drei Straßenquerschnitte des Gebietes rein und raus (2016/17).

Anzahl der Jobticket-Nutzer im Neuenheimer Feld: 6.141 (Stand: 2018)

Gärtnereien bewirtschaften im Handschuhsheimer Feld knapp 200 Hektar beregnungsfähige Fläche. hob