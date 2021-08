Andreas Scheuer wurde am 26. September 1974 in Passau geboren. Nach einem Studium für Lehramt an Realschulen an der Universität Passau schloss er 2001 ein Magisterstudium mit dem Hauptfach Politikwissenschaft sowie den Nebenfächern Soziologie und Wirtschaftswissenschaft ab. Scheuer trat 1994 der JU und der CSU bei. Seit 2001 ist er im CSU-Bezirksvorstand Niederbayern, dessen Vorsitzender er seit 2016 ist. Im Jahr 2013 wurde er zum CSU-Generalsekretär gewählt. Auf Bundesebene zog Scheuer 2002 in den Deutschen Bundestag ein. Zum Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur wurde er 2018 ernannt. Nach zwei geschiedenen Ehen ist Scheuer mit Julia Reuss, die bis Februar 2021 Büroleiterin von Staatsministerin Dorothee Bär war, liiert. ahn