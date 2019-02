Die Schwetzinger Selbsthilfegruppe der Heidelberger Suchtberatung Blaues Kreuz für Betroffene und Angehörige trifft sich an jedem Montag und an jedem Donnerstag, jeweils um 19.30 Uhr, im Lutherhaus, Mannheimer Straße 34-38. Am ersten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr gibt es einen Gesprächskreis von Frauen, deren Partner suchtkrank sind oder waren. Die Heidelberger Suchtberatung Blaues Kreuz hat eine Schwetzinger Außenstelle im Johann-Peter-Hebel-Haus, Hildastraße 5. Sprechstunde ist jeden Montag, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter den Telefonnummern 0 62 21 / 149.820 und 0 157 / 53 35 78 75.

Suchtberatung AGJ Heidelberg, Außenstelle in Schwetzingen, Carl-Benz-Straße 5. Info und Anmeldung Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr (Mittwoch nur bis 12 Uhr). Termine nach Vereinbarung. Die offene Sprechstunde ist Dienstag, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Mehr Infos unter der Telefonnummer 0 62 02 / 85 93.580. mio