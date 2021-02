Kann man als Tabellendritter im Nachrücker-Verfahren aufsteigen? Man kann. Zumindest in der 2. Turn-Bundesliga. Durch den überraschenden Rückzug der KTV Straubenhardt II ist in der 2. Liga ein Platz frei geworden, den in der kommenden Runde die KTV Hohenlohe einnimmt. Die war in der Saison 2019 Dritter im Ligafinale der 3. Liga geworden und darf nach dem Abbruch der Saison 2020 eine Liga hoch. Vielleicht gelingt Ähnliches ja nun im Tischtennis der TTG Neckarbischofsheim. esc