Durchmarsch nach unten

Es gibt auch den umgekehrten Weg - den direkten Durchmarsch nach unten. Leidvolle Erfahrungen hat damit beispielsweise der TSV Reichartshausen gemacht. Nach dem Abstieg 2015 aus der Kreisliga sackte der TSV nur ein Jahr später von der Kreisklasse A in die Kreisklasse B1 ab, in der er derzeit Platz elf belegt. Ebenfalls schnell nach unten ging es für den SV Gemmingen. Der SVG, 2006/2007 noch Tabellendritter, stieg 2009 von der Kreisliga in die A-Liga und 2010 von der A-Liga in die B1 ab. esc