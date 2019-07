Hintergrund

Nicht nur die Erwachsenen in den Mannschaften und gar die Profis, die am Sonntag im Einzel gegeneinander antraten, konnten am Wochenende bei den "Highland Games" ihre Kräfte messen. Auch für Kinder gab es rund um das Wasserschloss einiges zu erleben: Die mächtigen "Highland Cattles", die zotteligen Rinder, die traditionell in Schottland leben, grasten im schattigen Schlosspark. Schäfer und Schäferhunde konnte man beim Schau-Schafehüten beobachten und einiges über die Ausbildung der Hütehunde lernen.

Wer sich von den jungen Besuchern - wie die Profis - im Wettkampf messen wollte, war bei den "Kinder Highland Games" richtig. Antreten konnte der Nachwuchs in denselben Disziplinen wie die Großen, die Steine und Hölzer waren aber deutlich leichter. Wer es eher kreativ wollte, konnte aus Stoff oder Filz auch sein ganz eigenes Kunstwerk herstellen. (ram)