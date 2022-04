Weil er versucht haben soll, seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung zu töten, ist am Montag ein 25-Jähriger in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) vorläufig festgenommen worden. Der Mann sei gegenüber der 40-Jährigen gewalttätig geworden und solle dabei versucht haben, sie zu ertränken, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Frau gelang es den Angaben zufolge, sich zu befreien und aus dem Haus zu flüchten.