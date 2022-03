Der Schmuggel illegaler Fracht aus dem Ausland nach Deutschland hat dem Zoll zufolge zugenommen. Dies habe auch eine einwöchige Kontrollaktion im Paketzentrum Neuenstein im hessischen Kreis Hersfeld-Rotenburg bestätigt, teilte das Hauptzollamt in Gießen am Freitag mit. Bei der Durchsuchung von 40 Sattelaufliegern mit Paketen vor allem aus Spanien seien mehr als 64 Kilogramm Drogen, zwei Waffen, Feuerwerkskörper, Gegenstände mit verfassungsfeindlichen Symbolen und 1900 Potenzpillen für Empfänger in ganz Deutschland entdeckt worden.