Von Sabine Meuter

Im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, im Bioladen – überall sind sie gerade zu haben: Tafeltrauben. Ihr süßer Geschmack und wertvolle Inhaltsstoffe machen die saftigen Früchtchen zu einem idealen Snack für zwischendurch.

Die Sache mit dem Schwefel

Gründlich waschen – am besten unter warmem, fließendem Wasser – und ran ans Naschen. Doch warum riechen die Hände danach manchmal so unangenehm? Das liegt dann am Schwefel, der auf den Trauben liegt und so ihre Haltbarkeit verbessert. Zum Glück schmeckt man ihn nicht.

Ist der Schwefel gesundheitlich unbedenklich? "Das kommt darauf an", sagt der Internist und Ernährungsmediziner Prof. Johannes Georg Wechsler, Präsident des Bundesverbands Deutscher Ernährungsmediziner. Ihm zufolge geht man bislang davon aus, dass bei Schwefel ein Gramm auf einem Kilogramm Trauben zumeist als gesundheitlich unbedenklich gilt. Allenfalls bei empfindlichen Personen könnte der Schwefel zu Allergien oder auch Asthmaanfällen führen.

Trotz allem gehören Trauben laut Bundeszentrum für Ernährung neben Äpfeln und Bananen zum beliebtesten Obst der Deutschen. Demnach nimmt jeder und jede Deutsche mehr als fünf Kilogramm Tafeltrauben pro Jahr zu sich.

Mehr als nur Vitamine

Die Beeren enthalten Ballaststoffe und Fruchtsäuren, die dafür sorgen, dass der Darm auf Trab kommt. "Die Früchte punkten zudem mit vielen Vitaminen, aber auch mit B-Vitaminen wie etwa Folat", sagt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Daneben sind sie reich an Kalium. Auch Kalzium, Phosphor, Magnesium und Eisen kommen in Tafeltrauben vor.

Dunkelblau, rötlich, gelblich oder hellgrün: Die Farbe der Trauben gibt nicht nur Rückschluss auf ihren Geschmack. "Rötliche und blaue Trauben sind eindeutig gesünder", erklärt Wechsler. Sie enthielten im Vergleich zu hellen Trauben einen höheren Anteil an sekundären Pflanzenstoffen, die im Körper etwa entzündungshemmend wirken.

Die "Kernfrage"

Es macht einen Unterschied, ob man Trauben mit oder ohne Kerne isst. "Für gesunde Menschen empfehle ich, Trauben mit Kernen zu essen", sagt Ernährungsexpertin Gahl, "da gerade die enthaltenen Gerb- und Ballaststoffe eine verdauungsfördernde Wirkung entfalten." Bei bestimmten Darmerkrankungen sei es aber ratsam, Trauben ohne Kerne zu essen. Im Zweifelsfall sollte man die Hausärztin oder den Hausarzt fragen.

Was ebenfalls für Trauben mit Kernen spricht: "Sie enthalten ebenso wie das Fruchtfleisch sekundäre Pflanzenstoffe", so Wechsler.

Einfach mal herzhaft

"Trauben tragen in jedem Fall zu einer abwechslungsreichen Ernährung bei", sagt Antje Gahl. Ideal findet sie eine Kombination mit Käse. Auch zu Nüssen passen Trauben bestens. Ebenfalls empfehlenswert: ein paar Trauben als Topping auf dem Salat. Köstlich schmecken Trauben beispielsweise auch in einem herbstlichen Salat aus Lollo rosso, Staudensellerie, Walnüssen und einem Roquefort-Dressing. Besonders gut machen sich Trauben aber auch in Sauerkraut.

Das Bundeszentrum für Ernährung empfiehlt einen Flammkuchen mit Trauben. Dazu wird Flammkuchenteig mit Ziegenfrischkäse bestrichen. Darauf kommen Trauben, Pinienkerne und Rosmarin, bevor das Ganze zum Backen in den Ofen wandert.

Wenns süß und schnell gehen soll

Für ein schnelles Dessert für zwei Personen empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung 75 g Mascarpone mit 125 g Magerquark zu verrühren, je einen Esslöffel Milch und Zucker und etwas Vanille unterheben. Kekse wie Amarettini zerbröseln und zehn Trauben halbieren. Dann nur noch Keksbrösel, Trauben und Creme abwechselnd in ein Glas schichten. Schon fertig!