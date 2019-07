Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Feuer in einem Haus im Wieblinger Weg kam es in der Nacht zum Sonntag. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in dem offenbar leerstehenden Haus im gegen 23 Uhr ausgebrochen. Die verständigte Berufsfeuerwehr Heidelberg löschte den Brand.

Laut Polizeibericht befand sich der Brandherd in einer Küche im Dachgeschoss des Hauses. Das Feuer griff von dort auf das Dach über, sodass auch der Dachstuhl beschädigt wurde.

Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit unklar.