100.000 Tests kamen vom Land

60.000 Tests werden in Heidelberg für die rund 80 Schulen und das Kita-Personal benötigt – pro Woche. Laut einem Stadtsprecher sind bis heute rund 100.000 Tests aus Landeslieferungen in Heidelberg eingetroffen. Zu Beginn der Woche hat die Stadt mit 40.000 Tests aus der eigenen Reserve eine Lücke in der Landeslieferung überbrückt. Der Stadt gebühre dafür großer Dank, betont die Schulleiterin des Helmholtz-Gymnasiums Verena Mechelk. Denn ohne diesen Einsatz wäre ein Schulbetrieb zu Beginn dieser Woche an manchen Schulen nicht möglich gewesen. In der Summe ist nun bei den Test-Kits ein leichter Puffer entstanden, so der Stadtsprecher. Das helfe, sollten sich die nächsten und bereits angekündigten Lieferungen des Landes etwas verzögern.

Der Stadtsprecher erklärt zudem, dass es aktuell (Stand Freitag, 23. April, 15 Uhr) an zwölf Schulen insgesamt 27 nachgewiesene Corona-Infektionen gebe. (ani)