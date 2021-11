Heidelberg. (pol/make) Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfalls in Ziegelhausen am Donnerstagvormittag verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 40-jähriger Mann sei gegen 10.30 Uhr mit seinem Suzuki auf der Straße "In der Neckarhelle" in Richtung Neckargemünd unterwegs gewesen. In Höhe des Parkplatzes "Kuchenblech" musste eine voranfahrende 56-jährige VW-Polo-Fahrerin plötzliche bremsen, da vor ihr ein Auto anhalten musste.

Der 40-Jährige bemerkte dies zu spät und geriet beim Bremsen auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Beim Ausweichen nach links stieß er zunächst gegen den Polo der 56-Jährigen, geriet anschließend in den Gegenverkehr und stieß schließlich frontal mit einer 58-jährigen VW-Tiguan-Fahrerin zusammen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der Fahrer des Suzuki, dessen 38-jährige Beifahrerin sowie die 58-jährige Tiguan-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Suzuki und der VW Tiguan wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.