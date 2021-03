Heidelberg. (pol/lyd) Die Polizei sucht weitere Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 8 Uhr an der Einmündung der Straße "An der Tiefburg" in die Dossenheimer Landstraße ereignete.

Wie die Polizei mitteilt, wartete ein 35-jähriger Radfahrer an der Einmündung verkehrsbedingt hinter einem Auto, dessen Fahrer nach links abbiegen wollte. Als die Fahrerin eines VW Golfs hinter ihm hupte, drehte sich der Radfahrer um. Nun fuhr der Golf rechts an ihm vorbei und streifte ihn dabei. Dadurch stürzte der Radfahrer zu Boden und zog sich dabei eine Schürfwunde zu.

Nach dem Unfall stieg die Fahrerin aus und beschimpfte den Radfahrer an. Dann setzte sich die Frau in ihren Wagen und fuhr weiter.

Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen und dies der Polizei mitteilen. Die Fahrerin soll Ende 30 bis Anfang 40 Jahre sein. Sie ist schlank, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hatte dunkle lockige Haare. Sie soll eine lange, grau-beigefarbene Jacke getragen haben.

Weitere Zeugen des Unfalls, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.