Kritik der Bewegung "Fridays for Future"

Es ist auch ihr Verdienst, dass die Stadtverwaltung jetzt den Klimaschutzaktionsplan vorlegt. Das wissen die Aktivisten von "Fridays for Future": "Die Stadtverwaltung reagiert auf unseren Druck von der Straße." Doch mit dem Ergebnis sind sie nicht zufrieden: Der Plan sei "noch kein Meilenstein auf dem Weg zur sicheren Zukunft", schreiben sie in einer Stellungnahme. "Wir sehen viele kleine Ziele, die weder an konkrete Maßnahmen gekoppelt sind, noch genau klar ist, wie viel sie tatsächlich bringen." Sie gehen sogar noch weiter: "Die 18 Punkte des Aktionsplans ignorieren unsere Forderungen völlig, obwohl angeblich der ,Ruf der Jugend’ gehört wurde."

Auch deshalb will die Klima-Bewegung am Freitag wieder in Heidelberg und vielen anderen Städten auf die Straße gehen. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Stadtbücherei. (dns)