Berlin (dpa) - Das Handwerk dringt bei der Bundesregierung vehement auf weniger Bürokratie in den Betrieben - damit könnten auch Wartezeiten für Kunden verringert werden. "Ständig neue Pflichten und Anforderungen machen dem Handwerk das Leben schwer", sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer der dpa. "Immer mehr Zeit verbringen Handwerkerinnen und Handwerker am Schreibtisch, statt in der Werkstatt oder bei der Kundschaft zu sein", sagt Wollseifer. Handwerker hätten ihren Beruf nicht gelernt, um als "Buchhalter" zu enden.