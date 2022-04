Wetzlar (dpa/lhe) - Komok, der mit der Nationalmannschaft bereits seit gut zwei Wochen in Deutschland weilt, soll bei der HSG den am Innenband verletzten Anadin Suljakovic ersetzen und schon am kommenden Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen Tabellenführer SC Magdeburg sein Debüt geben. "Ich bin sehr froh und dankbar für das Angebot der HSG Wetzlar. Ich werde in den kommenden drei Monaten mein Bestes geben, um der Mannschaft zu helfen", sagte Komok.

Dagegen verlässt Kreisläufer Tomislav Kusan den Verein. Der 27-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum katarischen Topclub Al Arabi. Der Vertrag des Kroaten galt ursprünglich bis zum Sommer 2023 mit einer Ausstiegsklausel am Saisonende, die Kusan bereits im vergangenen Dezember gezogen hatte.

Vereinsmitteilung