Füchse-Spieler Hans Lindberg erzielte acht Treffer. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa

Am Sonntag lösten auch die Füchse Berlin, der SC Magdeburg und die MT Melsungen ihre Aufgaben in der 3. Qualifikationsrunde des zweithöchsten europäischen Wettbewerbes. Die Rhein-Neckar Löwen waren bereits am vergangenen Mittwoch weitergekommen.

Die Berliner, die im Mai 2020 das Final-Four-Turnier ausrichten, bezwangen den schwedischen Spitzenclub HK Malmö mit 27:26 (13:11). Top-Werfer der Füchse war Hans Lindberg mit acht Toren.

Magdeburg deklassierte den polnischen Vertreter Gornik Zabrze mit 37:26 (22:15). Melsungen siegte in Griechenland bei Olympiakos Piräus mit 20:19 (11:9). Alle drei Teams hatten bereits die Hinspiele für sich entschieden. Die Gruppenauslosung findet am kommenden Donnerstag in Wien statt.