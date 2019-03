Caen (dpa) - Ein radikalisierter Häftling hat in Frankreich zwei Gefängnisaufseher mit einem Messer verletzt und sich anschließend stundenlang in der Haftanstalt verschanzt. Am Abend nahmen Elitekräfte der Polizei den Mann gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin fest, teilte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner auf Twitter mit. Laut Nachrichtenagentur AFP wurden die beiden bei der Intervention verletzt. Frankreichs Justizministerin Nicole Belloubet hatte zuvor von einer terroristisch motivierten Tat gesprochen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.