Gundelsheim. (cao) Bereits im Januar beschäftigte sich der Gundelsheimer Gemeinderat mit dem Austausch der Warmwasserheizung für die Duschen im Freibad. Die Stadtverwaltung schlug eine neue Gasheizung für knapp 33.000 Euro vor. Nach längerer Diskussion stimmten schließlich acht Gemeinderäte dafür – neun aber dagegen und sprachen sich für eine klimafreundlichere Lösung aus. Drei Räte enthielten sich. "Na gut, dann bleiben die Duschen zur Freibad-Eröffnung eben erst einmal kalt", kommentierte damals Bürgermeisterin Schokatz die Entscheidung. Der Technische- und Umweltausschuss wurde beauftragt, das Thema und mögliche Heizungsvarianten noch einmal zu beraten.

Zur Überraschung der Gemeinderäte teilte die Bürgermeisterin dem Gremium am Mittwoch nun mit, dass sie eine neue Gasheizung zum Preis von rund 32.000 Euro in Auftrag gegeben habe, die Duschen zum Saisonstart im Freibad also beheizt seien. Schließlich habe man sich im Ausschuss am Ende doch für diese Variante ausgesprochen.

Dem widersprachen jedoch zahlreiche Rats- und Ausschussmitglieder. Michael Förch (CDU) brachte es auf den Punkt: "Wir haben uns für eine Gasheizung ausgesprochen, das stimmt. Wir haben aber keine Vergabe der Arbeiten beschlossen, sondern mehrere Angebote gefordert, damit der Gemeinderat noch einmal darüber entscheiden kann."

"Da bleibt einem ja die Spucke weg", schimpfte Jürgen Koß (Liste unabhängiger Bürger) direkt an Schokatz gewandt. "Haben Sie die demokratischen Grundsätze überhaupt verstanden? Wenn Sie sich über einen Beschluss des Gemeinderates hinwegsetzen, brauchen wir überhaupt nicht mehr als Gremium zusammenkommen." Armin Englert (SPD) betonte, dass der Technische- und Umweltausschuss generell nur Maßnahmen bis maximal 25.000 Euro beschließen dürfe. "Alles, was darüber hinausgeht, muss der Gemeinderat sowieso absegnen", auch wenn die Maßnahme bereits im Haushalt eingeplant sei. "Man fühlt sich wie am Nasenring vorgeführt", ergänzte Koß.

Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung votierte der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit für den Antrag von Matthias Lang (LuB), die Rechtsaufsicht des Landkreises einzuschalten. Auch Schokatz stimmte dem zu.